NOCERA INFERIORE. L’AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO PAOLO DE MAIO ANNUNCIA NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’Intesa ad oggetto il collegamento del sistema di videosrveglianza della Centrale operativa della Polizia Locale del Comune con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore.

Saranno presenti il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, e il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, L’appuntamento è per martedì 21 aprile alle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore.