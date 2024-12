FRANCO ALFIERI VERSO IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER L’INCHIESTA SUGLI APPALTI DEL COMUNE DI CAPACCIO

C’è una svolta nell’indagine che, dallo scorso 3 Ottobre, vede l’ex Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio Franco Alfieri coinvolto per la vicenda degli appalti nel centro della Piana del Sele.

Giudizio immediato per Franco Alfieri e per gli altri imputati, attualmente tutti gli arresti domiciliari. Si tratta del primo filone di inchiesta sugli appalti e subappalti legati alla pubblica illuminazione. Nello specifico per Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della provincia di Salerno sospeso dagli incarichi dal 3 ottobre scorso; Andrea Campanile, componente dello staff del sindaco; Elvira Alfieri, sorella del primo cittadino e legale rappresentante della Alfieri Impianti Srl; Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente titolare e procuratore speciale della Dervit, e l’ing. Carmine Greco, rup e funzionario comunale.