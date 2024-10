FRANCO CASCONE (FORZA ITALIA): “FI, ANCORA IN CRESCITA. TERZO MANDATO? LEGGE AD DE LUCAM”

Il Consigliere Regionale di Forza Italia Franco Cascone, alla vigilia dell’avvio in Commissione Statuto dell’iter per l’approvazione della Legge Salva De Luca sul terzo mandato, non le manda a dire e definisce la norma una legge “ad De Lucam”.

Forza Italia si appresta a chiudere la campagna di tesseramento 2024. Per la Campania si parla di numeri da record ?

“La Campania è sempre stata una delle Regioni più azzurre d’Italia. Lo stesso presidente Berlusconi, definendosi un napoletano nato a Milano, amava rimarcare l’affetto verso la sua persona, ma anche e soprattutto la condivisione dei valori moderati liberali cattolici atlantisti ed europeisti incarnati da forza italia. Già l’anno scorso il tesseramento è stato un successo. E vista la crescita che il nostro partito sta avendo a livello nazionale, sono sicuro che anche per il 2024 avremo dei numeri più che lusinghieri.”

In Commissione Statuto inizia la discussione sulla legge Salva De Luca per il terzo mandato. Come voterà il Centro destra ?

“Assistere a questo teatrino inscenato da chi per anni ha accusato gli avversari di approvare leggi ad personam e’ davvero indecente. Con un’aggravante: questa norma non è solo ad personam, ma estendibile a terzi. E’ ad De Lucam: perchè di fatto vieta per il futuro il terzo mandato a chiunque tranne che x il presidente De Luca che potrebbe beneficiare di una norma che varrebbe solo x se stesso. Il tutto poi diventa buffo ed offensivo per l’intelligenza delle persone, perche’ vorrebbero far credere che tale norma verrebbe approvata x il bene dei campani. Perchè solo De Luca può salvarci dai disastri causati da lui stesso. Il centro destra pensa che i cittadini sono i giudici e starebbe a loro, col voto, giudicare l’azione di occupazione del potere perpetrata da De Luca in questi nove anni. Ma non possiamo consentire al Presidente De Luca di continuare in questa politica che tutto è tranne che al servizio dei campani.

Manca meno di un anno alle Regionali 2025. Per il momento De Luca è l’unico ad essere in campo come candidato. Entro la fine dell’anno il Centro destra indicherà il suo nome ?

“Il centro destra e’ compatto. E la forza dell’unione di tutte le anime che lo compongono è una peculiarità che ci contraddistingue da sempre. Il presidente sarà scelto come sempre in sintonia tra tutti gli alleati e dovrà rappresentare soprattutto una figura forte, esperta e che conosca i problemi della Campania. E che dovrà riuscire a dialogare e coinvolgere l’area moderata che tanto sta soffrendo questa gestione verticistica e Salernocentrica di un Presidente che già nel 2020 è stato miracolato e che per il bene dei Campani deve essere mandato serenamente in pensione.”