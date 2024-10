IL GIORNO DEL RIESAME PER FRANCO ALFIERI: PROVINCIA E COMUNE DI CAPACCIO ATTENDONO LA DECISIONE DEI GIUDICI

Dopo quasi un mese di carcerazione preventiva, per Franco Alfieri arriva il momento della discussione, dinanzi ai magistrati del Tribunale del Riesame di Salerno, del ricorso contro l’ordinanza che dallo scorso 3 ottobre vede il Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Capaccio, accusato, insieme ad altri quattro indagati, di turbativa d’asta e di corruzione. Domani sarà discusso il ricorso dal quale, sotto il profilo politico, dipendono i destini della Provincia di Salerno – almeno per quel che riguarda la Presidenza – ed il Comune di Capaccio, che potrebbe vedere chiusa, in anticipo, la consiliatura, iniziata lo scorso mese di giugno.

Ci sono, poi, risvolti politici che vanno oltre la Provincia di Salerno, che, in maniera abbastanza diretta, coinvolgono anche la Regione Campania, il Partito Democratico e tutto cio’ che ruota attorno al Presidente De Luca alle prese, in questi giorni, con il braccio di ferro con i vertici nazionali del Pd.