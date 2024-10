GIUSEPPE DEL SORBO (LEGA): “UN WEEK END NELLE PIAZZE PER CHIEDERE UNA SANITA’ PIU’ GIUSTA”

“In questi ultimi dieci anni, la gestione della sanità in Campania è stata disastrosa. La sinistra che governa questa terra ha trasformato quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale in un privilegio riservato a pochi. Abbiamo visto i nostri presidi ospedalieri ridursi, il personale sanitario lavorare in condizioni sempre più difficili, con sempre meno medici e operatori. I pazienti sono costretti a rimanere giorni su barelle, i pronto soccorso sono al collasso, mentre crescono gli episodi di violenza ai danni di chi ogni giorno cerca di garantire assistenza.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale della Lega Giuseppe Del Sorbo.

Chiediamo con forza una sanità all’altezza della nostra regione. Chiediamo una rete territoriale di prima assistenza che funzioni, che sia in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini in modo tempestivo e adeguato. Non possiamo più tollerare una situazione che relega la Campania agli ultimi posti per efficienza sanitaria in Italia.

È necessario riportare i servizi pubblici, e in particolare la sanità, a un livello dignitoso per tutti i cittadini. Questo è il nostro compito e su questo ci batteremo, senza riserve.