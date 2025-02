Nel corso di una conferenza stampa, collegata all’ultimi blitz sull’immigrazione clandestina in Campania, Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha illustrato i fallimento della Legge Bossi Fini, chiedendo al Governo ed al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di intervenire per modificare la norma che disciplina i flussi di lavoratori stranieri, anno per anno.

Share on: WhatsApp