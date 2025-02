IL PRESIDENTE VINCENZO DE LUCA: “SANITA’, GOVERNO ED OPPOSIZIONE GEMELLATI NEL NULLA”

“In occasione anche della legge finanziaria, c’è stata molta discussione sulla sanità, e anche molta propaganda. Da parte del governo, che diceva di aver stanziato chissà quante risorse, ma non ha stanziato niente. E dell’opposizione, che parla della sanità, ma senza proporre mai nulla di concreto. Da questo punto di vista in Italia governo e opposizione sono gemellati nel nulla, nel fumo con la manovella, nella propaganda”. Lo afferma, intervenendo in diretta su Facebook, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. “Il governo – insiste De Luca – ci prende in giro e l’opposizione che non fa mai nulla di concreto. Pensano, all’opposizione, che la battaglia per la sanità significa fare i comunicati stampa o gridare ogni volta che bisogna fare la sanità pubblica. E che avete fatto voi per recuperare i ritardi del governo?”. De Luca infine annuncia: “A marzo presenteremo un progetto quasi definitivo del nuovo ospedale Santobono di Napoli. I grandi statisti che stanno parlando da settimane della Campania, delle elezioni, delle coalizioni, le sotto coalizioni mica parlano del nuovo Santobono?”. Il governatore conclude: “Stiamo lavorando sull’ambiente, il territorio, la sanità, mentre a Roma si sbizzarriscono. Che meraviglia, che straordinaria qualità politica. Che stile”.

