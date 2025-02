Il Comune di Fisciano ospiterà la prima Comunità Solare della Campania: si tratta di un meccanismo mediante il quale chi produce energia solare in eccedenza rispetto al fabbisogno, metterà questa energia a disposizione di chi non la produce, ottenendo come contropartita buoni acquisto da spendere sul territorio. Ad annunciarlo è il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

