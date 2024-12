FRANCO MARI (AVS): “120MILA FIRME PER CHIEDERE AL GOVERNO DI INTERVENIRE SU SALARIO MINIMO”

120mila firme per far discutere di nuovo il salario minimo il Parlamento del nostro Paese. Lo avevamo detto che non ci saremmo arresi e così è stato.

Lo afferma Franco Mari di Avs in un video sui social dopo che questa mattina a Montecitorio i parlamentari di Avs, Pd e M5S hanno consegnato le firme che accompagnano la proposta di legge di iniziativa popolare per il salario minimo.

Abbiamo continuato nel Paese e nelle Istituzioni locali – prosegue l’esponente di Avs – a porre la questione del lavoro povero, a dire che così non va , che è necessario un salario minimo stabilito per legge in Italia.

Il governo Meloni è avvisato – conclude Mari – tutta questa legislatura sarà segnata da questa nostra caparbia determinazione ad affrontare il tema dei salari. Non pensino di fuggire.