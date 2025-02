FRANCO MARI (AVS): “ARRESTI IMMIGRAZIONE, LA VERITA’ DI QUELLO CHE ACCADE DA TEMPO IN PROVINCIA”

Venerdì 7 febbraio, ore 11:00, Casa della Sinistra in piazza Mario Ricciardi, conferenza stampa di AVS e Forum Antirazzista sull’inchiesta relativa ai falsi permessi di soggiorno.

L’hanno denominata “truffa del click day”, in effetti si tratta del fallimento delle politiche migratorie della Bossi Fini e quindi di questo governo, e quindi della Meloni che per qualche distratto viene indicata come quella che ha portato alla scoperta dell’imbroglio. Parleremo di quello che è successo a Salerno in questi giorni ma anche quello che sta succedendo da un quarto di secolo. Perché la storia dei decreti flusso è vecchia e pur dando il dovuto riconoscimento alle forze dell’ordine e alla magistratura che sono riuscite a sgominare una vera e propria organizzazione a delinquere, non possiamo tacere sulla inefficacia della normativa artefice di quello che succede da decenni. Ne parleranno Franco Mari deputato AVS, Titti Santulli segretaria provinciale di Sinistra Italiana e Anselmo Botte del Forum Antirazzista Salerno.