CASO ALFIERI, CELANO (FORZA ITALIA): “RUOTOLO CHIEDA AI CONSIGLIERI DI CAPACCIO DI DIMETTERSI”

“Stamane l’On.le Ruotolo ha reiterato la richiesta di dimissioni di Franco Alfieri da Sindaco e da Presidente della Provincia. Si rammenta che per un mera informazione di garanzia il Presidente della Provincia di Caserta di Forza Italia si è immediatamente dimesso dalle cariche Istituzionali e che il Partito democratico manifestava per richiedere le dimissioni di Toti, nel mentre il suo segretario nazionale dichiarava che l’intera “Liguria fosse ai domiciliari con Toti”. Ruotolo ha invitato anche il Pd di Salerno a richiedere le dimissioni del Presidente, notando probabilmente un imbarazzante silenzio. ”

Lo scrive, in una nota, Roberto Celano, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno.

Non rammenta, però, che Franco Alfieri è uno dei degli esponenti più autorevoli ed apprezzati dal “dominus” di un indecente sistema di potere che fa capo al Governatore e che, pertanto, nessun sodale deciderà mai di tradire un compagno di merende. Se proprio Ruotolo vuole che il suo invito non resti chiacchiera al vento, chieda ai consiglieri di Capaccio ed ai consiglieri provinciali del Pd di Salerno di dimettersi per porre fine alle tristi esperienze di governo, prendendo, eventualmente, provvedimenti nei confronti di coloro che dimostreranno più fedeltà al potere che al partito. I cittadini di Capaccio e della Provincia di Salerno intanto aspettano da mesi!