“Il provvedimento con il quale il Governo Meloni attribuisce un bonus da 100 euro in busta paga, per la prossima tredicesima, ai lavoratori dipendenti è la certificazione che, oggi, chi lavora, in Italia, versa in uno stato di povertà”. La denuncia arriva dal parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Share on: WhatsApp