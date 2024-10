IL COMMISSARIO PD IN CAMPANIA MISIANI A IL MATTINO: “TERZO MANDATO DE LUCA? STRADA NON PERCORRIBILE”

“La nostra posizione sul terzo mandato è nota. Abbiamo votato contro in Senato e rimaniamo in generale contrari. Il presidente” della Campania Vincenzo “De Luca e la sua squadra in questi anni hanno raggiunto risultati importanti e positivi, che possiamo rivendicare con orgoglio. Credo però che tutti, a partire da lui, dobbiamo misurarci da una parte con il voto parlamentare a livello nazionale, e dall’altra con le criticità giuridiche e con le condizioni politiche, nel Pd e negli altri partiti del campo progressista, che rendono non percorribile un terzo mandato. Dobbiamo aprire una stagione nuova, partendo dal buon lavoro fatto in questi anni. Farlo tutti insieme è la strada maestra per rivincere le prossime elezioni regionali”. Lo dichiara in una intervista a Il Mattino il senatore Antonio Misiani, componente della segreteria Pd, scelto dalla segretaria Elly Schlein come commissario regionale Pd Campania. Parlando del ‘caso Alfieri, “il Pd ha regole più severe di quelle previste dalle leggi dello Stato – ha risposto Misiani – Noi in Campania le stiamo applicando con il massimo rigore. Lo abbiamo fatto alle elezioni comunali, verificando il rispetto dei requisiti previsti dal codice etico per ogni singola candidatura. E lo abbiamo fatto anche per la vicenda di Alfieri, disponendo immediatamente la sua sospensione dall’anagrafe degli iscritti. Assumeremo ulteriori provvedimenti in relazione agli sviluppi del procedimento giudiziario e continueremo con la linea del rigore senza guardare in faccia nessuno. Detto questo, aldilà delle regole e del loro rispetto, l’anticorpo più efficace contro il malaffare è un partito aperto, contendibile, che discute e decide democraticamente”

Share on: WhatsApp