FRANCO MARI (AVS): “CONTRO AUTONOMIA DIFFERENZIATA NOSTRI CONSIGLIERI COMUNALI PROPORRANNO DELIBERE”

I Comuni devono entrare in questa partita decisiva per il nostro sistema democratico. Devono dichiarare con atti formali il proprio dissenso. Devono essere parte attiva di questa battaglia per l’unità del Paese. Devono fare la propria parte per mettere tutti i cittadini in condizione di essere informati sulle conseguenze dell’autonomia differenziata e sui quesiti referendari.