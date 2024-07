PELLEZZANO. RIPARTE IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CON LE GUARDIE AMBIENTALI

Tornano in campo, per sostenere il Comune di Pellezzano nella gestione della raccolta dei rifiuti, le Guardie Ambientali, le sentinelle del territorio che, affiancate dalla Polizia Locale, potranno elevare sanzioni a carico dei trasgressori delle regole per il conferimento dei rifiuti. L’appuntamento con la presentazione del nuovo servizio di Guardie Ambientali per il Comune di Pellezzano è per domani, lunedi’ 15 Luglio, a partire dalle 10:30, con un incontro che si terrà alla presenza del Sindaco del centro della Valle dell’Irno Francesco Morra.

