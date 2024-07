REGIONALI 2025. ANDREA VOLPE SARA’ IL CAPOLISTA DELLA LISTA DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Anche i vertici del PSI hanno confermato quello che, da tempo, era nell’aria: a guidare la lista del Partito Socialista Italiano nella prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania sarà l’attuale Consigliere Regionale Andrea Volpe. Eletto nella tornata del 2020 con il PSI, indicato, all’interno dell’Ufficio di Presidente del Consiglio Regionale come Questore alle Finanze ed al Personale, Volpe, oltre ad essere il punto di riferimento piu’ alto di tutto il Partito in Campania, si è anche segnalato per numerose iniziative legislative legate alla crescita ed allo sviluppo del territorio. Volpe, poi, ha dato spazio anche ai giovani con il suo tour LEXSTART con il quale, da tempo, sta incontrando comunità di giovanissimi per spiegare loro l’iter per la formazione di una legge regionale,

