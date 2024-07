MANFREDI ROMPE LA LINEA DE LUCA IN CAMPANIA: DIALOGO E COLLABORAZIONE CON IL GOVERNO MELONI

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è autonomo dalla linea che, in Campania, sta dettando, a sindaci ed amministratori locali, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. E, cosi’, oggi, il primo cittadino del Capoluogo di Regione incontrerà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per definire i dettagli dell’accordo sull’erogazione, da parte del Governo, dei Fondi di Coesione destinati a Bagnoli. Manfredi, dunque, la partita la gioca con la sua di maglietta, lasciando negli spogliatoi quella che porta il logo della Regione, preferendo indossare quella della città di Napoli. Sarà l’unico ?

Nei prossimi giorni, non è escluso che il Ministro Fitto – in corsa per un ruolo da Commissario nel Consiglio Europeo – possa convocare anche altri sindaci della Regione Campania, per definire, in maniera diretta e senza la intermediazione della Regione Campania, i progetti da finanziare con i Fondi di Coesione.

Avellino ? Benevento ? Perchè no: difficile, considerate le posizioni politiche strettamente Deluchiane, che possano rispondere di si i sindaci di Salerno e di Caserta.