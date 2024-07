NOCERA SUPERIORE. LA SETTIMANA DECISIVA PER LA FORMAZIONE DELLA GIUNTA DI GENNARO D’ACUNZI

Si apre, secondo le voci che giungono da Nocera Superiore, la settimana decisiva per la formazione della Giunta Comunale del Sindaco Gennaro D’Acunzi. Entro la metà della settimana, infatti, dovrebbe tenersi anche la cerimonia di proclamazione dei consiglieri comunali eletti e, solo dopo, D’Acunzi procederà alla nomina degli assessori ed alla convocazione del primo Consiglio Comunale.

Due le donne da nominare, all’interno della squadra di Governo, per il rispetto delle quote rosa. Poi la scelta degli uomini, per lo piu’ all’interno della coalizione che ha sostenuto la sua campagna elettorale vincente. Il momento delle decisioni è davvero arrivato per Gennaro D’Acunzi, dopo una lunga attesa, durata quasi un mese dalla fine del turno di ballottaggio.