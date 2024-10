FRANCO MARI (AVS): “LA DESTRA RIFIUTA LA DISCUSSIONE SULLA SETTIMANA CORTA PER I LAVORATORI”

“La destra rifiuta drasticamente il confronto sulla nostra proposta, come è stato anche per quella sul salario minimo. C’è bisogno di un intervento legislativo per alzare le retribuzioni, come c’è bisogno di un’azione politica e legislativa per ridurre l’orario di lavoro giornaliero, anche perché oggi le troppe ore non sono adeguate alla produttività. E’ necessario stimolare il sistema, per questo abbiamo scritto una proposta di legge che non è la sintesi di diverse proposte, come è stato sul salario minimo, ma che parte proprio come elaborazione comune. Il segnale che abbiamo avuto è incredibile: la destra non accetta di discuterne, respingono la nostra

proposta con emendamenti soppressivi: rifiutano proprio il confronto e questo è gravissimo”. Lo ha detto Franco Mari, capogruppo di AVS in commissione Lavoro, durante la conferenza stampa insieme a Pd e M5S sulla proposta di legge sulla settimana corta a parità di salario.

