PROVINCIA DI SALERNO. VERSO IL PRIMO CONSIGLIO PROVINCIALE SENZA IL PRESIDENTE ALFIERI

Sarà la riunione dei capigruppo, in programma domani a Palazzo Sant’Agostino, a stabilire la data per la convocazione del prossimo Consiglio Provinciale di Salerno, il primo senza il Presidente Alfieri che, in attesa dell’esito del ricorso al Tribunale del Riesame, resta sospeso dalla carica, dopo il provvedimento della Prefettura di Salerno. Tra i corridoi della Provincia di Salerno resta, comunque, alta la tensione, quasi fosse stanchezza di affrontare, quotidianamente, un’opinione pubblica sempre piu’ perplessa dopo le notizie sulle varie vicende giudiziarie. Le elezioni anticipate per il Presidente della Provincia di Salerno, almeno per il momento, non sono all’ordine del giorno ma tra qualche settimana il tema potrebbe tornare al centro della discussione, soprattutto nella segreteria provinciale del Partito Democratico.

