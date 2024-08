FRANCO MARI (AVS): “REGIONALI IN CAMPANIA ? CI VUOLE DISCONTINUITA’ E RINNOVAMENTO. SIAMO FIDUCIOSI”

Onorevole Mari, La Regione Campania è al primo posto, in tutto il Sud, per la raccolta delle firme per il Referendum sull’Autonomia Differenziata. È solo un caso?

“Non è un caso. La Campania è la più grande Regione del Mezzogiorno e Napoli ne è la capitale. Qui c’è stato un grande lavoro del Coordinamento in difesa della Costituzione e della CGIL per preparare l’opposizione al decreto Calderoli. Napoli ha ospitato la grande manifestazione del 25 maggio contro lo “spacca Italia”. Qui si sono tenute nei mesi scorsi centinaia di iniziative, dal basso Cilento al Sannio, da Terra di Lavoro all’alta Irpinia, per informare i cittadini sui pericoli contenuti in quella legge. Queste cose contano e poi fanno la differenza quando si chiede ai cittadini di mobilitarsi a partire da una firma per chiedere il referendum abrogativo.”

Alleanza Verdi Sinistra, alle ultime Europee, è stata la grande sorpresa. Adesso, all’orizzonte, ci sono le Regionali anche in Campania. State già lavorando ad un’alleanza e alla vostra lista?

“L’alleanza dovrà essere quella che stiamo costruendo in tutte le Regioni per battere la destra. Sarà così in Liguria, in Umbria, in Emilia Romagna. Qui, non posso negarlo, abbiamo qualche complicazione in più a partire dal fatto che alcune forze indispensabili alla coalizione, a partire da SI e M5S, non sostengono l’attuale governo della Regione. È per questo che la discontinuità e il rinnovamento, insieme ovviamente a un programma di forte innovazione, diventano elementi essenziali per la definizione dell’alleanza. Ma siamo molto fiduciosi.”