GIUSEPPE CONTE ED IL CAMBIO DI NOME PER IL MOVIMENTO 5 STELLE: “DECIDE L’ASSEMBLEA”

Con il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo “abbiamo visioni diverse sullo svolgimento dell’assemblea costituente, ma ora dobbiamo concentrarci su questo processo. E’ arrivata l’ora di rilanciare la nostra azione politica, di reagire a un contesto di disimpegno e di disaffezione dei cittadini. Tutto ciò non si può fermare”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista al “Corriere della sera”. Il logo del partito “appartiene all’associazione Movimento 5 stelle”, ha precisato. Rispondendo alla lettera del fondatore, l’ex premier ha respinto la proposta di incontri “del gruppo ristretto” per predefinire i temi che saranno discussi: “Non bisogna fare confusione. Grillo lo incontravo e continuerò a farlo. Ma sarebbe sbagliato se i quesiti di cui parleremo in assemblea venissero predeterminati da noi con lui. Non saremo a noi a decidere”. Sull’eventuale cambio nome del partito “decideranno i cittadini, in un processo che si svolgerà in tre fasi”.

