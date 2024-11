FRANCO MARI (AVS): “SCIOPERO 29 NOVEMBRE, GRAVE CHE SALVINI ABBIA FATTO PRESSIONE SU COMMISSIONE”

“Ennesimo attacco al diritto di sciopero. E’ grave che il Ministro Salvini abbia esercitato pressioni sulla commissione di garanzia, organismo che dovrebbe essere indipendente, per bloccare lo sciopero generale del 29 novembre prossimo, indetto dalla Cgil e dalla Uil.”

Lo scrive il deputato di Alleanze Verdi Sinistra Franco Mari.

Impedire ai lavoratori di far sentire la propria voce contro una manovra economica ingiusta è un segnale molto preoccupante.

Cgil e Uil fanno bene a tenere la barra dritta confermando lo sciopero generale ma, quanto accaduto, è l’ennesima dimostrazione di come la destra stia cercando di smantellare progressivamente le libertà sindacali, delegittimando chi lotta per condizioni di lavoro più eque e dignitose.

Siamo al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici e delle organizzazioni sindacali che continuano a battersi, nonostante questi tentativi di intimidazione, per la giustizia sociale e per una politica che metta al centro il lavoro e i diritti per tutti, anziché gli interessi di pochi.