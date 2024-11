AZIONE, LA LINEA PER LE ALLEANZE ALLE REGIONALI 2025 SARA’ DECISA NEL CONGRESSO NAZIONALE

Le alleanze regionali di Azione per gli appuntamenti elettorali del 2025 saranno stabilite dal Congresso Nazionale del partito di Carlo Calenda, in programma nel febbraio del prossimo anno. E, stando alla voci che giungono dai diversi livelli politici di Azione, la scelta sarà determinata, anche e soprattutto, dai nomi dei candidati Presidenti in campo. Un principio che vale anche per la Regione Campania dove, nella grande area moderata, sono già iniziate le grandi manovre: Italia Viva, a prescindere, ha scelto De Luca; Mastella, invece, si è messo alla finestra a guardare l’evoluzione della situazione politica; Azione, infine, ha deciso di attendere la celebrazione del Congresso Nazionale.

Share on: WhatsApp