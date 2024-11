PROVINCIA DI SALERNO. ENTRO META’ DICEMBRE NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sarà fissata, nei prossimi giorni, la nuova seduta del Consiglio Provinciale di Salerno che si terrà non oltre la prima decade del mese di Dicembre. All’ordine del giorno, di sicuro, ci sarà la questione della Zona Contesa tra i Comuni di Sant’Egidio del Monte Albino e di Pagani sulla quale la maggioranza di Palazzo Sant’Agostino è chiamata ad esprimersi, prima che la vicenda arrivi all’interno del Consiglio Regionale per la determinazione delle modalità e dei tempi del referendum.

Quello dell’inizio di Dicembre sarà il secondo consiglio Provinciale di Salerno senza il Presidente sospeso Franco Alfieri, che, dallo scorso 28 Ottobre, si trova agli arresti domiciliari, in attesa di conoscere le motivazioni dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, per presentare appello in Cassazione.