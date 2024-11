IL MOVIMENTO DEL GENERALE VANNACCI SBARCA ANCHE IN CAMPANIA: INCONTRO CON ALFONSO SENATORE

Dopo il successo del primo convegno nazionale del movimento “Il Mondo al Contrario” a Grosseto, guidato dal generale Roberto Vannacci, cresce l’attesa per gli eventi che coinvolgeranno anche il territorio salernitano. Alfonso Senatore, avvocato e coordinatore regionale di Meridione Nazionale, è stato tra i protagonisti dell’appuntamento in Toscana tenutosi lo scorso week-end, sottolineando l’entusiasmo e la partecipazione che il movimento sta raccogliendo in tutta Italia nonostante il silenzio assordante di tutte le televisioni di Stato e private di regime al contrario.

“A Grosseto abbiamo vissuto un momento storico: più di 2.000 persone, provenienti da ogni parte del Paese, si sono riunite per gettare le basi di un progetto politico nazionale che sta accendendo nuove speranze. Non solo esponenti della destra tradizionale, ma anche delusi dal Movimento 5 Stelle, cattolici, moderati e persino figure provenienti dalla sinistra hanno dato il loro contributo perche’ il Mondo al Contrario riguarda tutti coloro che sono interessati a riportarlo nel verso giusto e naturale “, ha dichiarato Senatore. “Durante l’evento abbiamo ottenuto dal generale Vannacci la promessa di una visita in Campania. È un segnale forte di attenzione per il Sud e per la nostra comunità”.

Questo incontro è stato un momento di dialogo e di confronto, un modo per guardare al passato con orgoglio e al futuro con determinazione.

“La Campania diventerà ancora una volta un punto di riferimento per il rilancio di valori e idee che hanno radici profonde nella nostra terra”, ha concluso Senatore. “Grosseto rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un movimento che punta a rafforzare la presenza della destra in tutta Italia, con un’attenzione particolare alle esigenze del Mezzogiorno abbandonato da tutti”.