FRANCO PICARONE (PD): “DA 30 ANNI CON LA MIA GENTE, PER UNA CAMPANIA CHE CRESCE”

Una piazza gremita, entusiasmo ed emozione: Salerno ha risposto con un abbraccio caloroso all’apertura del Comitato Elettorale di Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e candidato nelle liste del Partito Democratico a sostegno di Roberto Fico per le Regionali 2025.

L’appuntamento in Via Lungomare Colombo si è trasformato in una grande festa civica. Centinaia di cittadini, amministratori, rappresentanti istituzionali e sostenitori hanno voluto essere presenti per testimoniare vicinanza e fiducia a una figura che da oltre trent’anni rappresenta stabilmente un punto di riferimento per il territorio salernitano.

Bonavitacola: “Una vita di serietà e dedizione”

Sul palco, accanto a Picarone, anche il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, che con parole sentite ha tracciato il profilo del candidato:

“Con Franco Picarone non condivido solo dieci anni di lavoro in Regione, ma un’amicizia di mezzo secolo. È un uomo di grande serietà, che parla poco e lavora molto. La sua determinazione e il suo stile sobrio sono il segno della sua coerenza e della sua dedizione al bene pubblico.”

Picarone: “La politica è ascolto e presenza nel territorio”

Nel suo intervento, Picarone ha ripercorso il lungo cammino politico iniziato nel 1997:

“Da oltre trent’anni ho scelto di dedicarmi alla mia comunità. In questi anni ho visitato uno per uno i 158 comuni della provincia di Salerno, incontrando amministratori, imprese, famiglie, giovani. La politica non è distanza né slogan: è ascolto, presenza e impegno quotidiano.”

Il candidato ha poi ricordato il percorso compiuto dalla Campania negli ultimi dieci anni:

“Abbiamo lasciato alle spalle il vecchio centralismo e costruito una Regione più equilibrata e inclusiva. Abbiamo seminato tanto — nella sanità, nei trasporti, nell’istruzione, nelle politiche giovanili, nella cultura, nelle aree interne e nell’ambiente — ma soprattutto abbiamo seminato fiducia. E questa fiducia la ritrovo stasera nei vostri occhi.”

Un avvio di campagna all’insegna della partecipazione

Il taglio del nastro si è concluso con un lungo applauso e una fila di cittadini venuti a salutare Picarone, stringergli la mano e scattare una foto. Un clima familiare, sincero, che segna l’avvio ufficiale di una campagna elettorale che si annuncia intensa e radicata nel territorio.

Salerno si conferma ancora una volta al fianco di uno dei suoi rappresentanti più ascoltati e riconosciuti: Franco Picarone, il politico che non rinuncia mai a restare, prima di tutto, un uomo tra la sua gente.