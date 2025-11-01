GENNARO SALVATORE: “LISTA CIRIELLI PRESIDENTE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”

– “Rappresentanti del mondo del volontariato, liberi professionisti, commercianti e piccoli imprenditori compongono l’ossatura della lista Cirielli Presidente-Moderati e Riformisti, espressione di impegno civico e radicamento territoriale.

Tra i candidati, donne e uomini impegnati da anni nella promozione della solidarietà, della partecipazione civica e del bene comune. Operano in diversi ambiti dal sociale, al sanitario, all’ambientale, al culturale e umanitario. Un riferimento significativo per la coesione e la crescita delle comunità locali”.

Così Gennaro Salvatore, presentatore della lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti durante l’evento con i candidati e il candidato presidente Edmondo Cirielli.

“Accanto a loro, candidature di profilo politico: due consiglieri regionali uscenti e diversi consiglieri comunali dell’hinterland napoletano che, apprezzando il lavoro svolto da Giorgia Meloni alla guida del Governo, hanno scelto di sostenere Edmondo Cirielli e la coalizione di centrodestra, per dare continuità alla tutela degli interessi delle comunità rappresentate”, ha aggiunto.

“La lista, sintesi di competenze e credibilità, è autorevolmente guidata dal Colonnello Mungivera”, ha concluso

Share on: WhatsApp