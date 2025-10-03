FRANCO PICARONE (PD): “NUOVO SVINCOLO ANGRI, FONDAMENTALE PER VIABILITA'”

Ho partecipato con il Presidente Vincenzo De Luca alla cerimonia di inaugurazione della nuova rampa A3 – Angri Sud, un’opera attesa da anni e di fondamentale importanza per l’Agro Nocerino Sarnese, per Sant’Egidio del Monte Albino e per i collegamenti verso la Costiera Amalfitana.
Lo scrive il Consigliere Regionale del Pd Franco Picarone.
Con il taglio del nastro si completa finalmente l’accesso finora mancante per chi proviene da Sud (direzione Salerno) e vuole uscire ad Angri Sud. Un intervento che migliorerà non solo la viabilità locale e i collegamenti turistici, ma anche la competitività del tessuto produttivo di tutta l’area.
Un risultato concreto, frutto della programmazione della Regione Campania e di un lavoro costante al servizio dei cittadini e delle comunità locali.