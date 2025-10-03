NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SULLA CACCIA ENNESIMA FIGURACCIA DELLA REGIONE CAMPANIA”

“Sulla caccia la Regione Campania sta collezionando una figuraccia dietro l’altra. L’ultima è arrivata con la decisione del Consiglio di Stato di accogliere l’appello proposto dalle Associazioni Venatorie, sospendendo l’efficacia dei decreti dirigenziali che avevano disposto la riduzione del numero di cacciatori ammissibili rispetto a quanto previsto dal vigente Piano faunistico venatorio regionale della Campania.”
Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.
Le associazioni venatorie avevano lamentato l’incompetenza dell’organo che ha adottato i decreti, sostenendo che dovesse essere la Giunta regionale – e non il Dirigente – a determinare il numero dei cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC). Tesi accolta dal Consiglio di Stato, che inoltre ha ritenuto fondato il pregiudizio arrecato ai cacciatori con questi provvedimenti.
L’ennesima pessima figura, segno che davvero, in Campania, la caccia è in mano ad un manipolo di incompetenti. Adesso la Regione deve immediatamente provvedere a riaprire le graduatorie, consentendo a tutti i cacciatori esclusi in maniera illegittima di poter chiedere l’iscrizione all’Ambito di Caccia che preferiscono ed esercitare così l’attività venatoria nel pieno rispetto della legge.