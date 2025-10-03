NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SULLA CACCIA ENNESIMA FIGURACCIA DELLA REGIONE CAMPANIA”

Le associazioni venatorie avevano lamentato l’incompetenza dell’organo che ha adottato i decreti, sostenendo che dovesse essere la Giunta regionale – e non il Dirigente – a determinare il numero dei cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC). Tesi accolta dal Consiglio di Stato, che inoltre ha ritenuto fondato il pregiudizio arrecato ai cacciatori con questi provvedimenti.