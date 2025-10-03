PD CAMPANIA. E’ IL GIORNO DELLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO PIERO DE LUCA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ annunciato il pubblico delle grandi occasione, questa mattina, all’Hotel Ramada di Napoli, dove è in programma la proclamazione alla carica di Segretario Regionale del Pd di Piero De Luca. L’attuale parlamentare Dem, candidato unico al Congresso che si è celebrato nel corso del passato fine settimana, farà un formale passaggio di consegne con il senatore Antonio Misiani che, dall’aprile del 2023, è stato commissario del Pd in Campania. Poi, ovviamente, il suo intervento che dovrà guardare al primo appuntamento elettorale – quello delle Regionali in Campania – ed al rapporto con gli alleati del Movimento 5 Stelle.

Related Posts

Ottobre 3, 2025

MARTUSCIELLO A SALERNO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LE REGIONALI 2025

Ottobre 3, 2025

ROBERTO FICO (M5S): “TUTTA L’ITALIA E’ IN PIAZZA PER FERMARE IL GENOCIDIO”

Ottobre 3, 2025

L’INDISCRETO. EDMONDO CIRIELLI E’ IL CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA IN CAMPANIA