PD CAMPANIA. E’ IL GIORNO DELLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO PIERO DE LUCA

E’ annunciato il pubblico delle grandi occasione, questa mattina, all’Hotel Ramada di Napoli, dove è in programma la proclamazione alla carica di Segretario Regionale del Pd di Piero De Luca. L’attuale parlamentare Dem, candidato unico al Congresso che si è celebrato nel corso del passato fine settimana, farà un formale passaggio di consegne con il senatore Antonio Misiani che, dall’aprile del 2023, è stato commissario del Pd in Campania. Poi, ovviamente, il suo intervento che dovrà guardare al primo appuntamento elettorale – quello delle Regionali in Campania – ed al rapporto con gli alleati del Movimento 5 Stelle.

