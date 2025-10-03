MARTUSCIELLO A SALERNO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LE REGIONALI 2025

E’ arrivato il momento di presentare, in maniera ufficiale, i nove nomi che compongono la lista di Forza Italia in Provincia di Salerno in vista delle prossime elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre. L’appuntamento è per questa mattina, sabato 4 Ottore, a partire dalle 10:30, all’interno dei saloni del Bar Moka dove il Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania, insieme ai dirigenti regionali e provinciali del partito, presenterà ufficialmente i nomi degli aspiranti al Consiglio Regionale della Provincia di Salerno. Forza Italia punta ad ottenere un risultato importante all’interno della coalizione di centro destra ed a cancellare il dato del 2020 quando, al termine delle elezioni, non ottenne l’elezione di nessuno dei candidati al Consiglio Regionale della Campania.