MARTUSCIELLO A SALERNO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LE REGIONALI 2025

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ arrivato il momento di presentare, in maniera ufficiale, i nove nomi che compongono la lista di Forza Italia in Provincia di Salerno in vista delle prossime elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre. L’appuntamento è per questa mattina, sabato 4 Ottore, a partire dalle 10:30, all’interno dei saloni del Bar Moka dove il Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania, insieme ai dirigenti regionali e provinciali del partito, presenterà ufficialmente i nomi degli aspiranti al Consiglio Regionale della Provincia di Salerno. Forza Italia punta ad ottenere un risultato importante all’interno della coalizione di centro destra ed a cancellare il dato del 2020 quando, al termine delle elezioni, non ottenne l’elezione di nessuno dei candidati al Consiglio Regionale della Campania.

Related Posts

Ottobre 3, 2025

PD CAMPANIA. E’ IL GIORNO DELLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO PIERO DE LUCA

Ottobre 3, 2025

ROBERTO FICO (M5S): “TUTTA L’ITALIA E’ IN PIAZZA PER FERMARE IL GENOCIDIO”

Ottobre 3, 2025

L’INDISCRETO. EDMONDO CIRIELLI E’ IL CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA IN CAMPANIA