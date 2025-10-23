FRANCO PICARONE (PD): “UNA CAMPAGNA ELETTORALE DI RISULTATI CONCRETI”

“Oggi ho ufficialmente accettato la candidatura con il Partito Democratico alle elezioni regionali che si terranno il 23 e 24 novembre prossimi in Campania. Questa non sarà una campagna elettorale di promesse: presenteremo i risultati concreti del grande lavoro svolto in questi dieci anni. E, su questa solida base, costruiremo insieme le nuove sfide che ci attendono.”
Lo scrive il Consigliere Regionale del Pd Franco Picarone.
Passione, convinzione, coerenza e spirito di servizio guideranno, come sempre, il nostro impegno.
Davanti a noi nuovi traguardi!