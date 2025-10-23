GIUSEPPE CONTE (M5S): “ALLEATI DEL PD SE RIUSCIREMO A DEFINIRE PROGRAMMA”

“Non siamo alleati col Pd, lo ha detto Nova. Lo saremo se e quando riusciremo a definire un programma di forte impronta progressista, con le politiche su immigrazione, sicurezza, con la politica estera. Se si definirà quel programma allora potremo dire che siamo in coalizione, non prima. Dobbiamo essere sempre scomodi, dalla parte giusta”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una diretta social.

Anche sulle alleanze ci avete dato voi la risposta” con Nova. “Alleanze sì ma con patti chiari, accordi nero su bianco. Quelle sono la nostra stella. Così abbiamo fatto nelle città e nelle regioni”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una diretta social.