REGIONALI IN CAMPANIA, PIERO DE LUCA: “PD FORTE E COALIZIONE COMPATTA”

“In vista delle prossime elezioni regionali, il Partito Democratico della Campania è determinato e pronto a difendere il futuro della nostra regione e a garantirne un governo serio e responsabile. Abbiamo ripreso in mano il nostro destino”, ha dichiarato Piero De Luca, segretario regionale del Pd Campania, durante la direzione regionale del Pd per la presentazione delle liste. “Siamo pronti a lavorare per un PD forte e competitivo, che sia il primo partito della coalizione e che contribuisca alla vittoria del centro-sinistra. Il percorso di rilancio del Partito Democratico è iniziato con un rinnovato spirito di unità e determinazione, necessario per dare continuità e slancio al lavoro di ricostruzione e rinascita avviato in Campania in questi 10 anni. Non permetteremo che la Campania torni nelle mani della destra che l’ha portata al disastro!”

“Peraltro -ribadisce Piero De Luca- pretendiamo che i candidati della destra spieghino cosa pensano su temi cruciali come l’autonomia differenziata e i continui tagli ai fondi destinati al Sud operati dal Governo Meloni. Non permetteremo che la Campania torni indietro in una palude sociale ed economica. Il nostro impegno è per un futuro sempre migliore per la Regione, per il Mezzogiorno, e per l’Italia intera.”

Concludendo, il segretario ha lanciato un segnale di forte unità: “Siamo uniti e compatti su un programma di lavoro che parte dalla comune volontà di difendere davvero la nostra terra, di contrastare le disuguaglianze storiche tra Nord e Sud e di favorire la coesione nazionale. Un impegno forte condiviso da tutte le forze politiche e civiche del centro-sinistra”.