LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “APPROVATA LEGGE RISCHIO SISMICO PER I COMUNI”

Con 30 voti favorevoli e 3 astenuti il Consiglio regionale ha approvato, su mia proposta, la legge “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983″.

Lo scrive il Consigliere Regionale Luca Cascone, oggi candidato con la lista A Testa Alta.

Le competenze relative ai procedimenti autorizzatori e le attività di vigilanza in materia di difesa del territorio dal rischio sismico saranno delegate, quindi, ai Comuni, alle Unioni di Comuni o ai Comuni in forma associata che ne facciano richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno.

Restano, però, di competenza del Genio Civile gli edifici a falde inclinate:

– che superino i 16,50 metri di altezza

– con strutture interrate oltre i 4 metri

Il testo completo è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.47.

La legge entrerà in vigore a novembre, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.