FRATELLI D’ITALIA. A ROMA L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PARTITO CON GIORGIA MELONI

Il punto sul primo anno di governo, guardando al prossimo appuntamento elettorale e puntando sulla necessità di consolidare la presenza sul territorio. A un anno dalle elezioni, Giorgia MELONI riunisce i suoi per l’assemblea nazionale di FRATELLI D’ITALIA, la prima della destra alla guida del Paese. L’appuntamento è per domani a partire dalle 9.30 al centro convegni ‘Roma Eventi’, a due passi da piazza di Spagna. Sarà a porte chiuse e senza la presenza della stampa. Circa 400 i partecipanti previsti. All’ordine del giorno, come comunicato dal partito, la “relazione del Presidente di FRATELLI D’ITALIA Giorgia MELONI; prospettive, iniziative, eventi e impegni per la prossima stagione politica; congressi; adempimenti regolamentari e formali; varie ed eventuali”. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, la premier dovrebbe fare con gli eletti un bilancio del primo anno di governo, guardando al prossimo grande test elettorale, le europee del prossimo giugno, e sottolineando l’importanza del radicamento sul territorio, con i congressi. Dopo l’intervento di apertura della presidente Meloni, ci saranno gli interventi degli eletti iscritti a parlare

