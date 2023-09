IMMA VIETRI (FDI): “FONDI EU, DE LUCA GETTA LA MASCHERA: ALTRO FALLIMENTO REGIONE CAMPANIA”

“De Luca getta la maschera anche sul fallimento della Regione Campania rispetto all’utilizzo dei fondi europei. Dopo aver rassicurato gli alti dirigenti della Commissione Europea, lo scorso 4 luglio, sull’assenza di ritardi negli investimenti, appena due mesi dopo (il 31 agosto), è lo stesso governatore ad aver scritto ai Comuni per chiedere di dare la priorità alla spesa dei finanziamenti europei perché ‘il rischio concreto è il dissesto degli enti o il non completamento delle opere’. Insomma, ancora una volta De Luca in pubblico ha dichiarato una cosa, mentre nero su bianco ne ha scritta un’altra. La sua ipocrisia politica non ha limiti”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Invece di attaccare strumentalmente il ministro Fitto, che chiedeva realismo alle Regioni sui tempi per gli investimenti facendo uno sforzo straordinario per recuperare quanti più fondi europei possibili (l’approvazione della terza tranche del Pnrr dell’Italia da parte della Commissione Europea ne è la prova), De Luca dovrebbe giustificare i suoi ritardi nella programmazione della spesa. Fondi che, per sua stessa ammissione , ora rischiano di essere persi. I fatti, dunque, danno ragione al ministro Fitto: il Governo Meloni sta facendo la sua parte, è la Campania ad essere come sempre in ritardo. Anche sull’utilizzo dei fondi europei, così come per la gestione fallimentare della sanità e dei trasporti, il governatore della Campania non può dare lezioni a nessuno”, conclude Vietri.

