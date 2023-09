AZIONE. GIOVEDI’ RIUNIONE DEL PARTITO IN VISTA DELL’EVENTO DI FINE SETTEMBRE

Azione Salerno torna a riunirsi e nel corso dell’incontro, convocato dal Coordinatore Provinciale Gigi Casciello, per la giornata di giovedi’, si affronterà il tema dell’organizzazione dell’evento di fine settembre, a Salerno, al quale dovrebbero partecipare alcuni nomi importanti del partito di Carlo Calenda. La manifestazione, in un primo momento in programma per il 29 Settembre, giornata nella quale a Paestum si svolgerà il Berlusconi Day di Forza Italia, è probabile che sarà spostato e vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche del Presidente del partito Mara Carfagna. E la stessa Carfagna non è escluso che possa prendere parte all’appuntamento di Paestum, per ricordare la storia di Forza Italia e, soprattutto, del suo fondatore Silvio Berlusconi.

Share on: WhatsApp