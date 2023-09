SAN CIPRIANO PICENTINO. LE PENNE DEL COMUNE PER GLI ALUNNI AL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Una penna con il logo del Comune di San Cipriano Picentino ed una lettera di augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico: è cosi’ che il Sindaco Sonia Alfano ha voluto salutare l’avvio delle lezioni nel centro dei Picentini, donando a tutti gli alunni delle Primarie una penna, proprio a voler ribadire che nell’epoca dei telefonini e dei tablet, la formazione e la cultura passano anche attraverso la manualità, l’amore per la scrittura e per la bella grafia. Il Comune di San Cipriano Picentino ha pensato, pero’, anche ai piu’ piccoli e cosi’, in occasione del primo giorno di scuola, per i bambini della scuola dell’infanzia arriverà un kit porta merende, sempre griffato con i logo dell’amministrazione comunale.

