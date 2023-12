FRATELLI D’ITALIA, RITORNO AL PASSATO: TORNA AL COORDINAMENTO PROVINCIALE FABBRICATORE

E’ un ritorno al passato quello che Fratelli d’Italia, in Provincia di Salerno, si prepara a vivere con il congresso provinciale del prossimo fine settimana quando verrà eletto, come candidato unico ed unitario, alla carica di Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore. Il Consigliere Comunale di Nocera Superiore, già negli anni passati, seppure con le funzioni di commissario, ha avuto il compito di guidare il partito provinciale, prima del passaggio di consegne con Gambino, avvenuto prima della candidatura alle politiche del 2022. Fabbricatore, dunque, torna e trova un partito che, oggi, si trova al Governo della nazione ma che, in Provincia di Salerno, deve affrontare le sfide territoriali: prima le Provinciali del prossimo 20 Dicembre e, poi, le amministrative di Primavera con Comuni molto importanti come Nocera Superiore, Baronissi, Sarno e Capaccio.

