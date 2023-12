EUROPEE 2024. NASCE LA FEDERAZIONE TRA AZIONE E PER: LA GUIDERA’ ETTORE ROSATO

Sarà Ettore Rosato, da qualche mese fuori da Italia Viva, a curare per conto della federazione tra Azione e Per (Popolari Europeisti Riformatori) gli aspetti di natura organizzativa e del rapporto con gli enti locali a cominciare da quelli legati alle elezioni europee e amministrative previste per il prossimo giugno. È quanto deciso oggi dal segretario di Azione Carlo Calenda, e dalla presidente di Per , Elena Bonetti. Questo nell’ottica più volte ribadita che dopo le europee si aprirà una fase nuova, costituente, volta alla creazione di un unico partito in grado di rappresentare le istanze di tutti i liberali riformisti e popolari che non si rassegnano a questo bipolarismo inconcludente e conflittuale.

