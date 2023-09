FRATELLI D’ITALIA. ULTIME ORE PER IL TESSERAMENTO 2023: SI CHIUDE IL 30 SETTEMBRE

Ultime ore per Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per chiudere, in maniera ufficiale, il tesseramento 2023, prima del via alla stagione dei congressi che saranno celebrati, cosi’ come annunciato nel corso della Assemblea Nazionale di Roma, entro la fine dell’anno. Anche in Provincia di Salerno, come nel resto del territorio regionale, è corsa all’ultima tessera con l’obiettivo di ottenere un ottimo risultato, in termini di adesioni al partito, dopo il primo anno di Governo. Tutti al lavoro i dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia perchè alla mezzanotte di oggi, Sabato 30 Settembre, si chiudono ufficialmente i termine per la iscrizione al partito per l’anno. Poi ci sarà spazio alla celebrazione dei Congressi, a cominciare da quello Provinciale di Salerno ma anche con l’atteso Congresso Cittadino per il Comune di Salerno.

Share on: WhatsApp