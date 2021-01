FRATELLI PIERRO: RICICLO MATERIALI EDILI, PRONTI PER I LAVORI DEL SUPER BONUS 110%

L’imminente avvio, in Provincia di Salerno ma anche nel resto della Regione, di numerosi cantieri per l’adeguamento degli immobili, cosi’ come previsto dalla normativa per il Super Bonus 110%, inizierà a produrre una quantità importante di residui da lavori edilizi che, in base all’attuale legge, devono essere conferiti all’interno di un impianto autorizzato per il loro smaltimento o l’eventuale riciclo. Da anni, ed ancora prima dell’inizio dei progetti per il Super Bonus 110%, la Società Fratelli Pierro di Fisciano, proprio per rispondere ad una esigenza del mondo delle imprese del settore dell’Edilizia, ha avviato un impianto all’avanguardia, in grado di effettuare ogni tipo di attività per lo smaltimento ed il riutilizzo dei materiali di risulta da lavori edilizi. In piena sicurezza e con il massimo della disponibilità, la struttura, che si trova nella Zona Industriale di Fisciano, è divenuta il punto di riferimento di numerose ed importanti aziende del territorio. Accanto al servizio di smaltimento e riciclo, la società Fratelli Pierro, nell’ottica di un ampliamento dei prodotti da offrire ai propri partner, ha organizzato anche un servizio per la raccolta ed il trasporto che consente di ridurre al minimo i disagi per quanti stanno effettuando un intervento edilizio e non hanno a disposizione mezzi per il conferimento all’interno dell’impianto.

