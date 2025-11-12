“Veronica Biondo sarà la mia prima candidata alle elezioni politiche. Le sarà restituito quello che ha perso. Ho appreso con gioia l’atto di ritrovata giustizia con il quale è stata annullata l’ordinanza nei suoi confronti. Lo dico già da ora: è la prima candidata ufficiale alle politiche del 2027”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.
Biondo , vice sindaco di Santa Maria a Vico, paese nel Casertano, nonchè candidata per Forza Italia alle elezioni regionali in Campania, era finita ai domiciliari con l’accusa di appalti e favori al clan in cambio di voti. In particolare Biondo, che poi ritirò la sua candidatura, lo scorso 22 ottobre fu accusata dalla Guardia di Finanza di Caserta e dalla Dda di Napoli, assieme al sindaco Andrea Pirozzi, di essersi avvalsa del sostegno mafioso in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.
FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “ANNULLATA ORDINANZA PER VERONICA BIONDO, SARA’ PRIMA CANDIDATA ALLE POLITICHE 2027”
