FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “ANNULLATA ORDINANZA PER VERONICA BIONDO, SARA’ PRIMA CANDIDATA ALLE POLITICHE 2027”

“Veronica Biondo sarà la mia prima candidata alle elezioni politiche. Le sarà restituito quello che ha perso. Ho appreso con gioia l’atto di ritrovata giustizia con il quale è stata annullata l’ordinanza nei suoi confronti. Lo dico già da ora: è la prima candidata ufficiale alle politiche del 2027”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Biondo , vice sindaco di Santa Maria a Vico, paese nel Casertano, nonchè candidata per Forza Italia alle elezioni regionali in Campania, era finita ai domiciliari con l’accusa di appalti e favori al clan in cambio di voti. In particolare Biondo, che poi ritirò la sua candidatura, lo scorso 22 ottobre fu accusata dalla Guardia di Finanza di Caserta e dalla Dda di Napoli, assieme al sindaco Andrea Pirozzi, di essersi avvalsa del sostegno mafioso in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.

