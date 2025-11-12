GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “RIPRISTINARE COLLEGAMENTO BUS TRA COSTIERA ED UNISA”

«Ripristinare subito la linea autobus dalla costiera amalfitana all’Università di Fisciano: questo è uno dei temi che porterò all’attenzione di Edmondo Cirielli da nuovo Presidente della Regione».

È quanto dichiara Giuseppe Fabbricatore, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Fratelli d’Italia, circoscrizione di Salerno, a margine del suo tour di incontri in Costiera.

«Ho raccolto l’istanza di tanti studenti e lavoratori che ho avuto modo di incontrare in questi giorni – sottolinea Fabbricatore – che sono stati abbandonati a loro stessi ricevendo negli ultimi anni soltanto silenzi da un centro-sinistra arrogante ed interessato soltanto alle poltrone, dimenticando le esigenze dei cittadini ed i servizi funzionali alla mobilità come in questo caso. Ho preso un impegno con coloro che mi hanno sottoposto il problema e, com’è nel mio costume, la seguirò fino in fondo per portarla ad una soluzione».

La linea SITA, soppressa all’improvviso da qualche anno, collegava direttamente la Costiera Amalfitana con l’Università di Fisciano (Campus di Salerno).

La tratta partiva da Amalfi, passando per Maiori, Vietri, fino a giungere al terminal del Campus di Fisciano.

Era molto utilizzata dagli studenti universitari della Costiera, soprattutto nei giorni feriali e fu istituita proprio per agevolare gli spostamenti verso l’università, evitando cambi e coincidenze complicate.

La tratta è stata soppressa alcuni anni fa creando un grosso disagio per studenti e lavoratori.

Attualmente chi ha necessità di spostarsi a Fisciano, deve dapprima prendere la linea in direzione Salerno e poi da lì salire su un secondo bus per raggiungere l’Università: un tragitto lungo, scomodo e tutt’altro che funzionale.