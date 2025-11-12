ARIANNA MELONI: “CAMPANIA, BASTA CON LE MANCETTE. CON CIRIELLI SI RECUPERA IL MERITO”

“La Campania ha potenzialità straordinarie: storia, cultura, identità, paesaggi incredibili, eccellenze territoriali e prodotti tipici unici, giovani preparati e imprenditori coraggiosi, dobbiamo solo metterla in condizione di liberare le energie. Abbiamo bisogno di un governo regionale che la accompagni e non la ostacoli”. È quanto dichiara Arianna Meloni, responsabile dipartimento adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, in visita oggi a Napoli. “Vogliamo una Campania che torni a crescere, più prospera, più sicura. Basta con la politica delle mancette che guarda solo agli interessi di partito, serve una politica che guardi davvero agli interessi dei cittadini, una politica che ha idee, visione, programmi e soprattutto amore per la sua terra e i suoi cittadini. Abbiamo bisogno di sostenere le nostre imprese come abbiamo fatto al governo della Nazione con la Zes unica per il Mezzogiorno, ora bisogna snellire la burocrazia, garantire più sicurezza ai nostri cittadini, andare avanti con le infrastrutture, lavorare per agevolare e sostenere il turismo, continuare a sostenere le nostre eccellenze e il nostro Made in Italy, guardare al futuro ma non lasciare indietro nessuno. Dobbiamo immaginare una sanità efficiente e libera dagli sprechi e dalle clientele e che torni al servizio delle persone, non dei partiti. Questa è una terra che ha dato tanto all’Italia, ma che troppo spesso ha ricevuto poco in cambio. Siamo qui per riportare con Edmondo Cirielli serietà, merito e concretezza nella politica campana”, ha concluso.

