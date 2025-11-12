MATTEO SALVINI A SALERNO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DELLA LUGA

Il leader della Lega Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti nel Governo Meloni, torna a Salerno: l’appuntamento è per domani, giovedi’ 13 Novembre, a partire dalle 18:00, all’interno dei saloni del Grand Hotel dove, ad accoglierlo, ci saranno il Coordinatore Regionale del partito in Campania Gianpiero Zinzi ed il responsabile provinciale della Lega in Provincia di Salerno Attilio Pierro. Salvini presenterà i 9 candidati della Lega che, in Provincia di Salerno, concorrono per il seggio da consigliere regionale, oggi in mano ad Aurelio Tommasetti, consigliere regionale uscente della Lega.