ANTONIO IANNONE (FDI): “FICO E’ SICURO DI AVER DICHIARATO GOZZO ALLA CAMERA?”

“Fico Presidente della Camera dei Deputati dovrebbe sapere che ogni anno si dichiara il proprio stato patrimoniale. E’ sicuro di aver rispettato l’art. 4 della legge 5 luglio 1982 n.441? Se lo vada a leggere il Presidente Fico perche’ non ci sembra che entro 3 mesi dalla cessazione del suo ufficio abbia comunicato che intanto era diventato proprietario di una barca. Dalla documentazione pubblicata dalla Camera dei Deputati non vi e’ traccia. Fico continua a fare lo gnorri, ma questo e’ un fatto molto grave. Se il Presidente uscente della Camera abbia omesso di comunicare una mutazione del suo stato patrimoniale saremmo al cospetto di una indegnita’ istituzionale anche pregressa.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

