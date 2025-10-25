FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “NELLE LISTE DI FICO PARENTI DI CAMORRISTI CONDANNATI”

“Con Fico parenti di camorristi condannati. Una vergogna. Quale messaggio pensa di dare?
Candidare chi è stretto congiunto di camorristi condannati significa dire alla camorra: c’è posto per te. Fico si vergogni”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello, commentando le liste del centrosinistra per le prossime elezioni regionali.

La replica di Martusciello arriva dopo la dichiarazione di Roberto Fico sugli impresentabili che, secondo il candidato Presidente del Campo Largo, sarebbe finiti altrove, lasciando intendere la coalizione di centro sinistra.

